Гастроэнтеролог Павлова: лечебная минеральная вода в избытке может нанести вред организму

Чрезмерное употребление лечебно-столовой минеральной воды может привести к обострению заболеваний. Об этом заявила в беседе с News.ru врач общей практики и гастроэнтеролог Елена Павлова.

По ее словам, минеральная вода содержит такие микроэлементы, как кальций, магний, натрий, и делится на несколько типов в зависимости от концентрации солей.

Для ежедневного употребления подходит только столовая вода с содержанием солей менее 1 грамма на литр. Лечебно-столовые и лечебные варианты, такие как "Ессентуки № 4" и "Боржоми", следует пить ограниченно и только по рекомендации врача.

"Бесконтрольный прием может нарушить кислотно-щелочной баланс и спровоцировать обострение заболеваний", – предупредила Павлова.

Для поддержания водного баланса взрослому человеку рекомендуется выпивать около двух литров жидкости в сутки, а в жаркую погоду или при физической нагрузке – до трех литров. Оптимально пить небольшими порциями по 100–150 миллилитров каждые 20–30 минут, не дожидаясь сильной жажды.

Ранее эндокринолог Юлия Атаманова рассказала, что для похудения не нужно отказываться от хлеба. По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки.

