NDTV: в Индии задержали мужчину за насилие над 180 несовершеннолетними

В индийском штате Махараштра задержан мужчина, который совершил преступления против как минимум 180 несовершеннолетних девушек. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на NDTV.

По данным правоохранителей, злоумышленник знакомился со школьницами, заманивал их в уединенные места и принуждал сниматься в непристойных видеороликах. Эти записи он использовал для шантажа и принуждения к проституции. Часть материалов попала в интернет и распространилась в местных сообществах.

При обыске у подозреваемого изъяли 350 отснятых видео. Следователи проверяют версию о том, что он мог передавать записи знакомым или членам преступных группировок.

Ранее 35-летняя жительница Индии принесла в жертвую свою 13-летнюю дочь, чтобы излечить младшего сына, страдающего от физических и дыхательных заболеваний. К подобному женщину склонила 55-летняя оккультистка.

В беседе с полицейскими мать девочки сначала заявляла, что ее дочь похитили. Однако вскоре все подозреваемые были задержаны. Местные жители потребовали сурово наказать виновных, а одна из оппозиционных партий провела забастовку.