16 апреля, 13:47Экономика
Американский инвестор Марк Мобиус скончался на 90-м году жизни
Американский инвестор, первопроходец и популяризатор инвестиций в развивающиеся рынки Марк Мобиус скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его страницу в соцсети LinkedIn.
Инвестора не стало 15 апреля.
Мобиус родился в Нью-Йорке в 1936 году в семье немцев и пуэрториканцев. Окончив Бостонский университет, он получил степень бакалавра и магистра в области коммуникаций. Затем Мобиус защитил докторскую диссертацию по экономике в Массачусетском технологическом институте.
На протяжении 30 лет он работал в компании Franklin Templeton Investment. Мобиус являлся сооснователем и управляющим компании Mobius Capital Partners, создателем фонда Templeton Africa Fund.
Инвестор считался экспертом в области инвестиций на рынках Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. В частности, он инвестировал в российский рынок, выкупая акции после кризиса 1998 года. В разные годы он неоднократно говорил о недооцененности российского рынка.