08 апреля, 18:30Город
Бабочки-крапивницы проснулись в столице
Фото: телеграм-канал "К лесу передом"
В Москве проснулись бабочки-крапивницы, сообщил телеграм-канал столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Департамент уточнил, что они покидают свои укрытия – дупла, щели в коре деревьев и сухую листву – одними из первых. Там также добавили, что бабочки-крапивницы начинают радовать горожан, когда воздух прогревается до 10 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в столичном регионе из-за теплой погоды проснулась мошкара. В Обручевском районе Москвы уже заметили насекомых, которые кружили у растений во дворе жилого дома.
Также в столице пробудились пауки, однако активно перемещаться они начнут при стабильной температуре около плюс 10 градусов.
Вместе с тем сообщалось, что в Москве раньше срока могут активизироваться и майские жуки. Из-за ранней весны в этом году насекомых можно будет заметить в столице уже в конце апреля.
Гадюки проснулись в Подмосковье раньше срока из-за потепления