Бабочки-крапивницы проснулись в столице

Фото: телеграм-канал "К лесу передом"

В Москве проснулись бабочки-крапивницы, сообщил телеграм-канал столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Департамент уточнил, что они покидают свои укрытия – дупла, щели в коре деревьев и сухую листву – одними из первых. Там также добавили, что бабочки-крапивницы начинают радовать горожан, когда воздух прогревается до 10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе из-за теплой погоды проснулась мошкара. В Обручевском районе Москвы уже заметили насекомых, которые кружили у растений во дворе жилого дома.

Также в столице пробудились пауки, однако активно перемещаться они начнут при стабильной температуре около плюс 10 градусов.

Вместе с тем сообщалось, что в Москве раньше срока могут активизироваться и майские жуки. Из-за ранней весны в этом году насекомых можно будет заметить в столице уже в конце апреля.