Рестораны русской кухни получат системный механизм продвижения в РФ и за рубежом

Кафе, рестораны и предприятия быстрого питания русской кухни, которые пройдут оценку на соответствие ГОСТу, смогут воспользоваться системным механизмом продвижения как внутри страны, так и за рубежом, заявил РИА Новости статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

По его словам, финансовых мер поддержки для этой отрасли не предусматривается. Он отметил, что предприятия общественного питания в целом не пользовались прямой финансовой поддержкой со стороны государства.

Чекушов также добавил, что цель проекта заключается не только в популяризации русской кухни внутри России, но и в ее продвижении за границей, и привел в пример уже несколько открывшихся русских ресторанов.

Проект ГОСТа русской кухни включает рекомендации по технологии приготовления традиционных блюд, объединяет лучшие кулинарные практики, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.

В настоящее время рекомендации разработаны только для 133 блюд, но в будущем их перечень планируется расширить. В действующей версии ГОСТа уже представлены супы, горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и даже традиционные русские приправы.

Например, рекомендации получили вареники и запеканка. Уточнялось, что тесто для вареников должно быть пресным, из пшеничной, ржаной или гречневой муки, а для запеканок необходимо брать измельченные, размятые или пюреобразные продукты – чаще всего картофель, овощи, крупы и творог.

Также разработаны рекомендации по технологии приготовления бульона. ГОСТ дает ему определение – отвар, получаемый при варке мяса, птицы, дичи, рыбы, грибов и овощей. В документе также описываются несколько видов бульона.