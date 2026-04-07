Подавать зефир в России рекомендовано с фруктовым соком или сиропом с вином. Это следует из проекта ГОСТа русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.

Белковая пастила получается из-за взбивания плодово-ягодного пюре с сахаром и яичным белком. В некоторых случаях добавляют загуститель. Есть несколько видов данного десерта – яблочный зефир и сливочный (с добавлением взбитых сливок).

Во время изготовления зефира массу отсаживают с помощью кондитерского мешка с рифленой насадкой и оставляют стабилизироваться при комнатной температуре. Подают изделие с фруктовым соком или сиропом с вином, а сливочный десерт – в охлажденном виде.

В настоящее время рекомендации по русской кухне сформированы для 133 блюд, в том числе супов и горячих блюд, салатов, выпечки, закуски, напитков и даже традиционных русских приправ. Однако в будущем их расширят.

Вареники и запеканка также получили рекомендации по технологии приготовления в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни. В частности, тесто для вареников должно быть пресным, из пшеничной, ржаной или гречневой муки.

