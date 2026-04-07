Ракету-носитель "Союз-5" установили на стартовый стол на Байконуре

На стартовый стол на Байконуре установили ракету-носитель "Союз-5", разработку которой завершили в 2025 году. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в ходе просветительского марафона "Космос со Знанием".

Дата запуска на данный момент неизвестна, однако, по словам Баканова, это должно произойти в ближайшее время.

Он также уточнил, что работа Международной космической станции (МКС) может быть продлена до 2030 года. Обсуждение ведется при участии специалистов США.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA готовят 4-е дополнение к соглашению о перекрестных полетах на МКС. В российской корпорации не назвали конкретную дату, однако саму идею признали правильной.

До 2027 года "Роскосмос" планирует пуски одного пилотируемого корабля и трех грузовых к МКС. За 2025 год и первый квартал 2026 года к космической станции запустили 2 пилотируемых корабля и 4 грузовых.