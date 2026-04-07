В Московском регионе пенсию за выслугу лет получают 11 женщин и 76 мужчин-космонавтов

Свыше тысячи летчиков-испытателей и космонавтов получают государственную пенсию за выслугу лет в столичном регионе. Статистику привела пресс-служба отделения Соцфонда по Москве и области по случаю Дня космонавтики, который в России ежегодно празднуется 12 апреля.

Всего соответствующие выплаты назначены 76 мужчинам и 11 женщинам-космонавтам, а также 920 летчикам-испытателям, из которых 39 – женщины.

Пенсия за выслугу лет является одной из многих государственных мер поддержки, положенных представителям этой героической профессии. Причем космонавты могут претендовать на нее независимо от возраста, если они проработали на соответствующих должностях не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Однако не менее 10 лет у мужчин и 7,5 лет у женщин должны приходиться на работу в летно-испытательном подразделении. В случае ухода со службы по состоянию здоровья требования к стажу у первой категории снижаются до 20 лет, а у второй – до 15 лет. Пенсия назначается сразу после прекращения трудовой деятельности.

В специальный стаж включается летная работа и деятельность, связанная с разработкой и эксплуатацией космической техники. При этом служба на штатных должностях кандидата в космонавты, космонавта-испытателя, космонавта-исследователя, инструктора-космонавта-испытателя, инструктора-космонавта-исследователя засчитывается в выслугу лет в льготном порядке. Согласно нормам, месяц службы идет за два, а за участие в космическом полете – один за пять.

Время службы в армии также учитывается в выслуге лет космонавтов. В свою очередь, летчикам-испытателям пенсия полагается независимо от возраста, если у них есть необходимый специальный стаж. Условия по его длительности аналогичны требованиям для космонавтов.

Космонавты и летчики-испытатели стали одной из категорий, кому с 1 апреля 2026 года были проиндексированы пенсии на 6,8%. Помимо них, увеличение выплат также коснулось военнослужащих по призыву, ветеранов Великой Отечественной войны, обладателей знаков "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Сталинграда" и "Житель осажденного Севастополя".