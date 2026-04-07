07 апреля, 14:18

Происшествия

Звезду шоу "Холостяк" Аннабеллу Ловас нашли мертвой на испанском курорте

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/anagyotv2

Звезду шоу "Холостяк" Аннабеллу Ловас нашли мертвой на испанском курорте, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

По данным СМИ, тело женщины на испанском острове Гран-Канария было найдено в начале марта 2025 года. Женщина была обнажена ниже пояса, а ее личность удалось установить недавно – ей оказалась 32-летняя Ловас. Родственники женщины подали заявление о ее пропаже в том же году.

Ловас принимала участие в венгерской версии шоу "Холостяк" в 2021 году, вместе с другими участницами она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота.

Кроме того, она активно вела социальные сети и рассказывала о своей борьбе с раком груди. По данным полиции, после успешного лечения у Ловас начались психологические проблемы. Она переехала на Канарские острова, однако незадолго до смерти оказалась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни.

Ранее американская актриса Тори Спеллинг (имя при рождении – Виктория Спеллинг), которая прославилась благодаря сериалу "Беверли-Хилз, 90210", попала в ДТП вместе с четырьмя детьми и друзьями.

По предварительным данным, на одной из дорог в машину Спеллинг на высокой скорости врезался другой автомобиль. В результате все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте также


Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

