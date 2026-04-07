Звезду шоу "Холостяк" Аннабеллу Ловас нашли мертвой на испанском курорте, сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Sun.

По данным СМИ, тело женщины на испанском острове Гран-Канария было найдено в начале марта 2025 года. Женщина была обнажена ниже пояса, а ее личность удалось установить недавно – ей оказалась 32-летняя Ловас. Родственники женщины подали заявление о ее пропаже в том же году.

Ловас принимала участие в венгерской версии шоу "Холостяк" в 2021 году, вместе с другими участницами она боролась за сердце олимпийского чемпиона по гребле на байдарках Давида Тота.

Кроме того, она активно вела социальные сети и рассказывала о своей борьбе с раком груди. По данным полиции, после успешного лечения у Ловас начались психологические проблемы. Она переехала на Канарские острова, однако незадолго до смерти оказалась без средств к существованию и вела бродяжнический образ жизни.

