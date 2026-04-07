Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился в Москве

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в Москве в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

По данным службы, эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезонному уровню. При этом эпидемические пороги не превышены. В Роспотребнадзоре напомнили гражданам о важности обращения к врачу в случае появления первых симптомов заболевания.

Ранее в столичном Депздраве рассказали, что по итогам последних исследований в городе не было выявлено ни одного случая заражения вирусом "Цикада" – нового вида коронавируса.

Защититься от нового штамма можно, соблюдая правила личной гигиены, указал академик РАН Геннадий Онищенко. Кроме того, при чихании стоит прикрывать рот и нос одноразовым платком, а также регулярно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, носить маску в общественных местах и проветривать помещения.

