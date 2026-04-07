Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Коробку

Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В своем ходатайстве следствие указало, что в отношении него не может быть избрана другая мера пресечения, кроме заключения под стражу. В результате Ленинским районным судом Краснодара было принято решение арестовать Коробку до 6 июня 2026 года. Он обвиняется по статье "Мошенничество".

Помимо этого, суд рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки. Кроме него, ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица.

Ранее правоохранители установили, что Коробка совместно с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, являющимися также бенефициарами девелоперских компаний, занимался нелегальной деятельностью. В результате незаконного сращивания с бизнесом его капитализация выросла более чем на 10 миллиардов рублей.

