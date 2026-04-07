07 апреля, 15:22

Происшествия

Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Коробку

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку, сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

В своем ходатайстве следствие указало, что в отношении него не может быть избрана другая мера пресечения, кроме заключения под стражу. В результате Ленинским районным судом Краснодара было принято решение арестовать Коробку до 6 июня 2026 года. Он обвиняется по статье "Мошенничество".

Помимо этого, суд рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки. Кроме него, ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица.

Ранее правоохранители установили, что Коробка совместно с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, являющимися также бенефициарами девелоперских компаний, занимался нелегальной деятельностью. В результате незаконного сращивания с бизнесом его капитализация выросла более чем на 10 миллиардов рублей.

Читайте также


Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

