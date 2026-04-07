В усадьбе вице-губернатора Кубани нашли миллионы долларов и евро наличными

Крупные суммы наличных денег, в том числе в иностранной валюте, обнаружены при обыске в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

Как заявил представитель на заседании суда, в ходе следственных действий было найдено около 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро, а также 31 миллион рублей наличными.

Дело рассматривает Ленинский районный суд Краснодара. Там изучается антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье чиновника. По данным правоохранительных органов, кадастровая стоимость активов, указанных в иске, превышает 10 миллиардов рублей. В числе ответчиков – сам Коробка, а также еще 20 физических и 3 юридических лица.

Ранее правоохранители установили, что Коробка совместно с депутатами Законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, являющимися также бенефициарами девелоперских компаний, занимался нелегальной деятельностью.

В результате незаконного сращивания с бизнесом его капитализация выросла более чем на 10 миллиардов рублей. По решению суда вице-губернатор проведет следующие 2 месяца под арестом.