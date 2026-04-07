Врачи в Солнечногорске спасли пожилую женщину с переломом позвоночника

Врачи Солнечногорской больницы спасли пожилую женщину с переломом позвоночника. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Женщина пострадала при падении с высоты около трех метров. Ее доставили в больницу со слабостью в ногах и задержкой в мочеиспускании. Пациентку обследовали, в результате чего у нее был обнаружен компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. При этом отломки сдавили спинномозговой канал и спинной мозг.

Кроме того, у женщины диагностирован системный диффузный остеопороз, который характеризуется снижением плотности костной ткани. Врачи решили сделать ламинэктомию, то есть освободить задние отделы позвоночника. Также была проведена резекция передних отделов позвоночного столба и удалены костные отломки, которые внедрились в просвет спинномозгового канала. После медики зафиксировали поврежденную часть позвоночника титановой транспедикулярной системой, которая не мешает пациенту в повседневной жизни и устанавливается на долгий срок.

После операции у женщины пропали некоторые симптомы, в том числе уменьшилась боль и улучшилась двигательная функция в ногах. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию в больнице. Она уже может ходить с помощью ходунков.

