Новости

Новости

07 апреля, 16:01

Общество

Врачи в Солнечногорске спасли пожилую женщину с переломом позвоночника

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Солнечногорской больницы спасли пожилую женщину с переломом позвоночника. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Женщина пострадала при падении с высоты около трех метров. Ее доставили в больницу со слабостью в ногах и задержкой в мочеиспускании. Пациентку обследовали, в результате чего у нее был обнаружен компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. При этом отломки сдавили спинномозговой канал и спинной мозг.

Кроме того, у женщины диагностирован системный диффузный остеопороз, который характеризуется снижением плотности костной ткани. Врачи решили сделать ламинэктомию, то есть освободить задние отделы позвоночника. Также была проведена резекция передних отделов позвоночного столба и удалены костные отломки, которые внедрились в просвет спинномозгового канала. После медики зафиксировали поврежденную часть позвоночника титановой транспедикулярной системой, которая не мешает пациенту в повседневной жизни и устанавливается на долгий срок.

После операции у женщины пропали некоторые симптомы, в том числе уменьшилась боль и улучшилась двигательная функция в ногах. В настоящее время пациентка проходит реабилитацию в больнице. Она уже может ходить с помощью ходунков.

Ранее врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля помогли подростку, у которого зафиксировали перелом лучевой кости со смещением и предплечья без смещения. Также на животе медики обнаружили раны.

Оказалось, что мальчик упал с дерева, после чего его укусила собака. Врачи вправили кость, а на руку наложили гипс для того, чтобы кости находились в неподвижном состоянии. Также медики провели антирабическую профилактику. После того как пациенту помогли, он смог сразу вернуться домой.

В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

