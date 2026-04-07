07 апреля, 14:56

Минюст РФ намерен внедрить обязательное досудебное урегулирование семейных споров

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Министерство юстиции России разрабатывает предложение по внедрению обязательного досудебного урегулирования семейных споров с участием примирителей, рассказал министр юстиции Константин Чуйченко.

"В том числе рассматривается возможность проведения информационной встречи с медиатором для дальнейшего разрешения споров по расторжению брака, особенно при наличии у супругов несовершеннолетних детей", – отметил глава ведомства.

По его словам, министерство уделяет особое внимание вопросам сохранения семьи, а также обеспечению равных прав обоих родителей на воспитание детей.

Чуйченко выступил с инициативой об обязательной примирительной процедуре при разводе на полях ПМЭФ в июне 2025 года. Он призвал на законодательном уровне ввести обязательную медиацию для людей, решивших расторгнуть брак. По мнению Чуйченко, опытный медиатор сможет "вправить им мозги", в результате чего семья будет сохранена. Минюст занимается разработкой соответствующего законопроекта.

В Госдуме полностью поддержали данную идею, подчеркнув, что помощь медиаторов особенно нужна в тех ситуациях, когда в семье есть дети.

