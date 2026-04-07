Франция разместила истребители Rafale в 130 км от границы РФ

Французские истребители Rafale переброшены в Литву и оказались примерно в 130 километрах от российской территории, сообщает Life.ru со ссылкой на Military Watch Magazine.

По данным издания, истребители способны нести крылатые ракеты дальнего действия. Их разместили на базе Шяуляй. Предполагается, что технику задействуют в рамках миссии НАТО по контролю воздушного пространства. По данным журналистов, переброска связана с усилением патрулирования в небе над странами Прибалтики.

Ранее СМИ писали, что власти Польши и Литвы планируют создать совместный учебный полигон в так называемом Сувалкском коридоре. Такое решение может превратить коридор в "безграничный форпост" НАТО, укомплектованный польскими и литовскими войсками.

Регион называют "ахиллесовой пятой" Альянса. Посредством коридора прибалтийские страны соединены с остальным Евросоюзом. Кроме того, именно в этой зоне проходит кратчайший путь между Белоруссией и Калининградской областью.

