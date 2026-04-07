Половодье в Московском регионе проходит штатно. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской систем наполняются, уровни воды поднимаются примерно на 7–11 сантиметров в сутки", – сказал вице-мэр.

По словам заммэра, всего водохранилища заполнены на 80% от полезного объема. Они могут принять еще 163 миллиона кубометров воды.

Бирюков подчеркнул, что вода поступает плавно благодаря организованному процессу. Это позволяет не допустить подтопления территорий, собрать запас воды и обеспечить водоснабжение столицы.

Перед началом половодья специалисты провели тщательную подготовку водохранилищ и гидроузлов. Также они делали снегосъемку, которая помогает рассмотреть параметры снежного покрова.

Уточняется, что половодье пропускают в разном режиме в зависимости от погодных условий, так как они влияют на то, насколько интенсивно тает снег. В это же время специалисты особенно тщательно следят за качеством воды. Пробы берутся около 4 раз в сутки.

Также в столичном регионе сейчас внимательно следят за предприятиями и объектами на водосборной территории, чтобы не допустить загрязнения воды.

Ранее в Москве провели учения по безаварийному прохождению паводка. В мероприятиях были задействованы более 3 тысяч человек сводной мобильной группировки столицы и порядка 500 единиц современной техники. Они отработали методы и варианты взаимодействия городских и оперативных служб.