Минюст начал готовить новый перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская​

Министерство юстиции РФ приступило к разработке обновленного списка заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко, передает ТАСС.

Глава ведомства напомнил, что ранее Минюст значительно расширил перечень тяжелых болезней, которые не позволяют содержать подозреваемых и обвиняемых под стражей. В актуальный документ вошли 144 вида заболеваний и новые категории болезней.

В начале года схожую работу провело и Минобороны России, увеличив список болезней, запрещающих контракт, ограниченно годных к военной службе при мобилизации, а также в период военного положения и в военное время. Теперь реестр включает 35 наименований вместо 26.

Список был расширен в том числе за счет включения таких болезней, как сахарный диабет любого типа, врожденные аномалии сосудов, а также последствия переломов с умеренным нарушением функций.

