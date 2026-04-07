ФАС уменьшила цены на 7 распространенных лекарственных препаратов

Федеральная антимонопольная служба России согласовала снижение цен на 7 распространенных лекарственных препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение стало возможным после обновления перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которое вступило в силу 24 февраля 2026 года. Теперь в список включаются не отдельные формы лекарств, а все их агрегированные варианты, что позволяет регулировать цены шире.

Ведомство совместно с Минздравом сформировало нормативную базу, после чего провело экономический анализ и согласовало стоимость препаратов для обезболивания, лечения онкологических, сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний.

После введенных изменений стоимость препарата "Полиоксидоний" уменьшена на 37%, "Перекиси водорода" – на 11%, "Периндоприла" – на 45%, "Морфина" – почти на 50%, а "Сафнело" – на 22%.

Кроме того, цена на "Калквенс Т" установлена на 13% ниже минимальной стоимости в референтных странах, а на "Симбикорт рапихалер" – в среднем на 14% ниже уровня 2025 года.

В ФАС подчеркнули, что расширение перечня ЖНВЛП и пересмотр цен позволят повысить доступность лекарств. В медицинских организациях эти препараты будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий оказания медпомощи.

Ранее сообщалось, что в перечень жизненно важных могут внести препараты "Будесонид+Сальбутамол" и "Трастузумаб дерукстекан". Первый применяется для снятия симптомов и приступов удушья. Назначение второго препарата должно рассматриваться для узкой группы пациентов с метастатическим раком молочной железы. Сейчас он отсутствует в утвержденных клинических рекомендациях.

