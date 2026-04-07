07 апреля, 14:09

Mothership: семейная пара почти год держала в рабстве пожилую няню дочери в Австралии

В Австралии супруги почти год держали в рабстве няню

В Австралии супруги из Малайзии почти год держали в рабстве няню. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mothership.

Выяснилось, что 44‑летний Чи Кит Чонг еще в Малайзии познакомился с пожилой индонезийкой, которая была пастором в церкви. Они сблизились, в результате чего в 2022 году мужчина предложил пенсионерке перебраться в Австралию, чтобы та помогала ему и его 29-летней супруге Энджи Йе Линг Лиау ухаживать за их дочерью.

Спустя время Чонг обвинил женщину в потере корпоративной банковской карты. После этого он заявил, что та должна отработать долг. В результате пенсионерка стала рабыней и жила в таких условиях 10 месяцев.

Пара контролировала каждый аспект жизни индонезийки и жестоко наказывала за любые проступки. Например, ее избивали или лишали сна и еды. В результате супругов обвинили в рабовладении.

Ранее в Британии Аманда Уиксон на протяжении 25 лет держала рабыню в своем доме. По данным СМИ, потерпевшая попала в рабство после того, как стала жить с 10 детьми женщины. Ее вынуждали убираться в доме, не кормили и не давали ходить в душ.

Помимо этого, потерпевшую избивали метлой, ей выбивали зубы, заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем на лицо, а также несколько раз брили налысо. Помещение, в котором жила женщина, описали как тюремную камеру. Уиксон все обвинения в свой адрес отрицала. Несмотря на это, ее отправили в тюрьму.

Читайте также


Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

