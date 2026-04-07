Mothership: семейная пара почти год держала в рабстве пожилую няню дочери в Австралии

В Австралии супруги из Малайзии почти год держали в рабстве няню. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Mothership.

Выяснилось, что 44‑летний Чи Кит Чонг еще в Малайзии познакомился с пожилой индонезийкой, которая была пастором в церкви. Они сблизились, в результате чего в 2022 году мужчина предложил пенсионерке перебраться в Австралию, чтобы та помогала ему и его 29-летней супруге Энджи Йе Линг Лиау ухаживать за их дочерью.

Спустя время Чонг обвинил женщину в потере корпоративной банковской карты. После этого он заявил, что та должна отработать долг. В результате пенсионерка стала рабыней и жила в таких условиях 10 месяцев.

Пара контролировала каждый аспект жизни индонезийки и жестоко наказывала за любые проступки. Например, ее избивали или лишали сна и еды. В результате супругов обвинили в рабовладении.

Ранее в Британии Аманда Уиксон на протяжении 25 лет держала рабыню в своем доме. По данным СМИ, потерпевшая попала в рабство после того, как стала жить с 10 детьми женщины. Ее вынуждали убираться в доме, не кормили и не давали ходить в душ.

Помимо этого, потерпевшую избивали метлой, ей выбивали зубы, заливали в горло жидкость для мытья посуды, брызгали отбеливателем на лицо, а также несколько раз брили налысо. Помещение, в котором жила женщина, описали как тюремную камеру. Уиксон все обвинения в свой адрес отрицала. Несмотря на это, ее отправили в тюрьму.

