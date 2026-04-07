07 апреля, 14:34

Священник Волков опроверг необходимость мытья окон в Чистый четверг

Мытье окон и уборка в доме в Чистый четверг не имеют отношения к церковным канонам. Об этом Москве 24 рассказал руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник Александр Волков.

Он напомнил, что в церковном календаре четверг Страстной недели называется Великим и является одним из важнейших дней года.

"В этот день вспоминают установление Евхаристии, то есть самого главного события в церкви – таинства причастия. Верующие собираются вместе и молятся о том, чтобы хлеб и вино стали телом и кровью Христовыми, а затем причащаются ими, становясь таким образом единой общиной", – пояснил священник.

Поэтому в Великий четверг всем православным верующим важно прийти в храм и после исповеди причаститься. Это единственное важное событие данного дня.

Что касается народных традиций, связанных с мойкой окон, уборкой дома и какими-то другими обрядами, то они не имеют никакого отношения к жизни церкви и по смыслу совершенно ничтожны. Поэтому хорошо, если человек придет с утра в храм, причастится, помолится Богу, а затем уже пойдет заниматься своими делами и успеет помыть окна и убраться до Пасхи.
Александр Волков
руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ, священник

Если же он будет весь день заниматься домашними заботами вместо того, чтобы идти в храм, то это никак не соотносится с правильным отношением к церковным таинствам, подчеркнул Волков.

Ранее зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал верующих не посещать кладбища на Пасху. Для походов к могилам и поминовения усопших есть специальный день – Радоница.

Трошина Любовь

религияобществоэксклюзив

