07 апреля, 14:30

Общество

Портал mos.ru предлагает москвичам сервисы и услуги для заботы о здоровье

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровая среда Москвы обеспечивает доступ к сервисам и услугам в том числе, связанным со здоровьем и профилактикой болезней. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В пресс-службе московского департамента информационных технологий добавили, что все необходимые услуги и актуальную информацию можно найти на портале в разделе "Здоровье".

Сервис позволяет онлайн прикрепиться не чаще одного раза в год в детскую, взрослую и стоматологическую поликлиники, женскую консультацию, после чего появляется возможность дистанционно записываться, отменять и переносить записи к врачу. Уточняется, что в приложении "ЕМИАС.ИНФО" появилась возможность скачать QR-код с данными полиса ОМС, которым можно воспользоваться при очном посещении медучреждений.

На портале мэра и правительства Москвы есть возможность ознакомиться с выписками из электронных медицинских карт (ЭМК). Узнать информацию из них могут пользователи, достигшие 15-летнего возраста и имеющие полную учетную запись на mos.ru. Если у родителя в личном кабинете есть подтвержденные данные несовершеннолетнего, то к ним доступ откроется автоматически.

Родителям также рекомендуется ознакомится с разделом "Здоровье" в суперразделе "Москва – детям", в котором можно узнать:

  • об оформлении детского полиса ОМС;
  • о записи к педиатру;
  • вызове врача на дом;
  • прикреплении ребенка к поликлинике;
  • получении сведений из его ЭМК.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что доступность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС выросла в столице более чем в два раза с 2019 года. Данная процедура доступна для пар с бесплодием, женщин с патологиями и тем, у кого нет постоянного партнера.

