Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 12:57

Город

Скелет тропической черепахи появился в Зоологическом музее МГУ

Фото: msu.ru

В Зоологическом музее МГУ появился скелет тропической кожистой черепахи, рассказали в пресс-службе вуза.

Скелет подвешен в пространстве уникального для музеев Москвы зала сравнительной анатомии. Черепаха была найдена в июне 2024 года на Большом Соловецком острове и передана в научную коллекцию музея.

"Присутствие в северном море не характерно для этого вида черепах: ареал кожистой черепахи в Атлантике простирается от Новой Шотландии до Аргентины. В европейские воды изредка заплывают отдельные особи, приносимые Гольфстримом", – подчеркнули в вузе.

В настоящий момент научные сотрудники музея продолжают изучение рептилии и готовят научную публикацию. В ней будут изложены данные о происхождении черепахи, ее размерах и возрасте, а также рассуждения о том, каким образом она попала в Белое море.

Сейчас известно, что размер панциря у обнаруженного экземпляра составляет 1,5 метра, что соответствует возрасту около 20–25 лет. В вузе добавили, что это была довольно крупная самка.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились 6 птенцов пингвинов Гумбольдта. Сейчас им от 2 до 3 месяцев. Самые старшие из них научились заходить в воду, плавать в бассейне и выходить из него. Кроме того, пингвинята уже различают голоса своих родителей и откликаются на их зов.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика