07 апреля, 13:15

Karar: неизвестные устроили вооруженное нападение на консульство Израиля в Стамбуле

Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в Стамбуле

Фото: karar.com

Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в турецком Стамбуле. Об этом пишет издание Karar.

Неизвестные атаковали диппредставительство, в ходе инцидента один полицейский получил ранения.

Телеканал CNN Turk со ссылкой на источники уточнил, что трое участников нападения были ликвидированы. Обстоятельства произошедшего и личности нападавших устанавливаются.

Ранее мужчина с ножом напал на людей на западе Сиднея. По данным СМИ, он атаковал двух граждан внутри мини-маркета, после чего напал на человека около магазина. Последний скончался на месте.

Подозреваемого арестовали на соседней улице. При этом он уже известен правоохранителям мелкими преступлениями и происшествиями, которые связаны с психическим здоровьем.

