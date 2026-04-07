Karar: неизвестные устроили вооруженное нападение на консульство Израиля в Стамбуле

Вооруженное нападение произошло на консульство Израиля в турецком Стамбуле. Об этом пишет издание Karar.

Неизвестные атаковали диппредставительство, в ходе инцидента один полицейский получил ранения.

Телеканал CNN Turk со ссылкой на источники уточнил, что трое участников нападения были ликвидированы. Обстоятельства произошедшего и личности нападавших устанавливаются.

