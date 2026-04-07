Биохимик Дивинская: вечерний кофе замедляет выработку коллагена

Вечерний кофе грозит замедлением выработки коллагена и ускорением старения кожи, заявила биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская в беседе с News.ru.

По словам эксперта, кофеин действует как антагонист аденозиновых рецепторов, блокируя их и не позволяя чувствовать усталость. Одновременно с этим он стимулирует выброс кортизола в кровь, эффект от чего особенно сильно проявляется у людей в стрессовых состояниях.

При этом сам по себе кортизол не является вредным. Например, утром в течение первых 30–45 минут после пробуждения его уровень достигает физиологического максимума, помогая организму проснуться и активизироваться.

"Проблема начинается, когда мы искусственно продлеваем его присутствие в крови во второй половине дня. Кортизол напрямую подавляет синтез коллагена, провоцируя медленное заживление и ускоренное биологическое старение кожи", – пояснила Дивинская.

У большинства людей период полувыведения кофеина составляет около 5–6 часов, продолжила она. Это означает, что, если выпить чашку кофе в 15:00, к полуночи в крови останется примерно 25% от его начальной концентрации. В это время обычно начинается фаза глубокого сна, когда происходит максимальная выработка гормона роста.

Именно последний и отвечает за синтез коллагена в ночное время. Более 70% его суточной секреции приходится на первые циклы глубокого сна. Таким образом, при их нарушении может возникнуть дефицит гормонов.

"Коллаген не разрушается от одной чашки кофе. Биохимия работает накопительно. Но если вы пьете напиток после 15:00 каждый день годами, вы методично и незаметно для себя лишаете кожу, суставы и кости их ночной строительной смены", – заключила биохимик.

В качестве альтернативы для получения бодрости врач-диетолог Анжелика Дюваль ранее посоветовала обратить внимание на травяные чаи с имбирем, шалфеем и розмарином. Шалфей, по ее словам, содержит флавоноиды, которые придают энергии, имбирь тонизирует, а розмарин насыщает мозг кислородом. При этом тем, кто страдает хроническими заболеваниями, следует употреблять напитки с ними с осторожностью.