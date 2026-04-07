Самая многодетная династия Подмосковья пополнилась 41-м ребенком

В самой многодетной семье Подмосковья родился 41 ребенок, рассказал министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Он отметил, что в конце марта в перинатальном центре родилась Есения – она стала пятым ребенком и 41-й внучкой. Вес девочки при рождении составил 3 килограмма 490 граммов, а длина тела – 55 сантиметров.

"Ее мама, Татьяна Салтыкова, выбирает наш перинатальный центр уже в четвертый раз", – подчеркнул Забелин.

Он добавил, что с начала года в областном перинатальном центре родились 1 235 детей.

Ранее сообщалось, что многодетная семья в Башкирии назвала новорожденную дочь Россией. Она родилась 27 марта в семье Юлии и Евгения Евдокимовых и стала третьим ребенком в семье, где растут Ростислав и Радислава.

