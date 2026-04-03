03 апреля, 14:43

Звезда "Молодежки" Михайловская объявила о второй беременности

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Актриса Анна Михайловская, известная по сериалу "Молодежка", ждет второго ребенка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог актрисы.

Звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном облегающем платье с длинными рукавами и открытой спиной. На снимке заметен ее округлившийся живот.

"Я редко делюсь своей личной жизнью, но есть исключения", – подписала снимок актриса.

Первый ребенок Анны, сын Мирослав, родился в 2015 году, когда актриса состояла в браке с актером Тимофеем Каратаевым. Пара рассталась в 2018 году, и после этого Михайловская предпочитала не раскрывать подробности своей личной жизни.

В настоящее время неизвестно, кто является отцом ее второго ребенка, а также состоит ли актриса в официальном браке. Поклонники поздравляют Михайловскую и с нетерпением ждут новых подробностей о предстоящем пополнении в ее семье.

Ранее сообщалось, что звезда сериала "Кто в доме хозяин?" Анна Невская впервые стала мамой в 49 лет. Свою беременность актриса скрывала. В частности, она редко появлялась на светских мероприятиях, а если и приходила, то выбирала в качестве наряда свободную одежду.

