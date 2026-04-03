03 апреля, 14:43Шоу-бизнес
Звезда "Молодежки" Михайловская объявила о второй беременности
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Актриса Анна Михайловская, известная по сериалу "Молодежка", ждет второго ребенка, сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог актрисы.
Звезда опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в черном облегающем платье с длинными рукавами и открытой спиной. На снимке заметен ее округлившийся живот.
"Я редко делюсь своей личной жизнью, но есть исключения", – подписала снимок актриса.
Первый ребенок Анны, сын Мирослав, родился в 2015 году, когда актриса состояла в браке с актером Тимофеем Каратаевым. Пара рассталась в 2018 году, и после этого Михайловская предпочитала не раскрывать подробности своей личной жизни.
В настоящее время неизвестно, кто является отцом ее второго ребенка, а также состоит ли актриса в официальном браке. Поклонники поздравляют Михайловскую и с нетерпением ждут новых подробностей о предстоящем пополнении в ее семье.
