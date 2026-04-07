07 апреля, 12:35

Происшествия

В центре Москвы задержали мужчину, укравшего почти 100 плиток шоколада

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Хамовниках в центре Москвы задержали 37-летнего мужчину за кражу 98 плиток шоколада из торгового зала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Мужчина зашел в магазин на Гоголевском бульваре под видом покупателя, после чего сложил в рюкзак почти 100 плиток шоколада и ушел, не заплатив. После обнаружения недостачи сотрудники торговой точки обратились в полицию. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность вора и провели задержание. Мужчина затем пояснил, что украл шоколад для собственного потребления. Ему вменяют часть 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Калужской области угнали грузовики, в которых находилась санкционная продукция на сумму более 3 миллионов рублей.

Как рассказали в ФСБ, таможня задержала большегрузы и поместила их на хранение, однако злоумышленники проникли в зону контроля, угнали автомобили и скрылись, протаранив ограждение. Подозреваемые задержаны. Уточнялось, что они неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары.

Читайте также


Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

