В центре Москвы задержали мужчину, укравшего почти 100 плиток шоколада

В Хамовниках в центре Москвы задержали 37-летнего мужчину за кражу 98 плиток шоколада из торгового зала. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Мужчина зашел в магазин на Гоголевском бульваре под видом покупателя, после чего сложил в рюкзак почти 100 плиток шоколада и ушел, не заплатив. После обнаружения недостачи сотрудники торговой точки обратились в полицию. Общий ущерб составил свыше 18 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность вора и провели задержание. Мужчина затем пояснил, что украл шоколад для собственного потребления. Ему вменяют часть 1 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Калужской области угнали грузовики, в которых находилась санкционная продукция на сумму более 3 миллионов рублей.

Как рассказали в ФСБ, таможня задержала большегрузы и поместила их на хранение, однако злоумышленники проникли в зону контроля, угнали автомобили и скрылись, протаранив ограждение. Подозреваемые задержаны. Уточнялось, что они неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары.