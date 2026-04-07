Песков прокомментировал нападение на учителя в Прикамье

Фото: kremlin.ru

Кремль не может проанализировать причины нападения ученика на преподавательницу у школы в Пермском крае и дать свою оценку, так как это дело специалистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры", – указал он.

ЧП произошло утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке. Подросток с ножом напал на учительницу русского языка и литературы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Подростка задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве.

