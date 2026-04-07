07 апреля, 12:35Происшествия
Песков прокомментировал нападение на учителя в Прикамье
Фото: kremlin.ru
Кремль не может проанализировать причины нападения ученика на преподавательницу у школы в Пермском крае и дать свою оценку, так как это дело специалистов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Есть правоохранительные органы, которые принимают все необходимые меры", – указал он.
ЧП произошло утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке. Подросток с ножом напал на учительницу русского языка и литературы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.
Подростка задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело о покушении на убийство, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве.