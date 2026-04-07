Дело о нападении подростка на учителя в Пермском крае переквалифицировали

Уголовное дело по факту нападения подростка на учительницу в Пермском крае переквалифицировано на статью об убийстве, рассказали РИА Новости в краевом СУ Следственного комитета России.

Сначала дело было заведено по статье о покушении на убийство.

Подросток напал с ножом на своего классного руководителя, которая также является завучем и учителем русского языка и литературы, у школы № 5 в Добрянке 7 апреля. Женщину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, спустя время она скончалась.

Несовершеннолетний был задержан. Региональная прокуратура начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнению закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов сообщил, что мальчик состоит на учете в полиции и не раз оставался на повторном обучении. Кроме того, по информации журналистов, раньше подросток угрожал своей бывшей однокласснице, но его слова расценили как шутки.

