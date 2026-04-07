07 апреля, 11:52

Культура
WSJ: вдова Оззи Осборна выставила семейное поместье на продажу за 17 млн долларов

Вдова Оззи Осборна выставила семейное поместье в Лос-Анджелесе на продажу

Фото: Getty Images/WireImage/Emma McIntyre

Вдова британского рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон решила продать семейное поместье в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Поместье, площадь которого составляет около 2 тысяч квадратных метров, продается за 17 миллионов долларов.

Фронтмен метал-группы Black Sabbath скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Осборн в 2020-м впервые признался, что борется с болезнью Паркинсона. Спустя время стало известно и о других проблемах со здоровьем. В 2023-м певец заявил, что больше не может гастролировать.

Музыкант был похоронен на территории семейной усадьбы 31 июля 2025 года. За день до этого в Бирмингеме прошла памятная процессия, в ходе которой тысячи фанатов собрались вдоль Брод-стрит в центре города, чтобы проститься с артистом.

За всю свою карьеру Осборн получил большое количество наград. Он вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.

