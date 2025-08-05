Sun: острый инфаркт миокарда стал причиной смерти Оззи Осборна

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Причиной смерти британского рок-музыканта, фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна стал острый инфаркт миокарда, который привел к остановке сердца. Об этом сообщила газета Sun.

Журналисты сослались на официальное свидетельство о смерти артиста. Соответствующие диагнозы значатся в графе документа "причина смерти".

При этом в качестве сопутствующих проблем медики выделили ишемическую болезнь сердца и болезнь Паркинсона, которая сопровождалась вегетативной дисфункцией.

Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. В 2020 году исполнитель впервые публично заявил о борьбе с болезнью Паркинсона. Позднее стало известно и о других проблемах с его здоровьем. В 2023-м певец рассказал о невозможности продолжать гастролировать.

За всю музыкальную карьеру исполнитель получил множество различных наград. Осборн вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.

Церемония прощания с музыкантом прошла 30 июля в его родном городе, Бирмингеме. Она началась с выступления местного духового оркестра, который исполнил хиты Осборна, включая Iron Man. Гроб с телом музыканта провезли по Бирмингему в катафалке с цветочной композицией в виде фиолетового креста на крыше.