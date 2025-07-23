Поклонники Оззи Осборна создали мемориал на скамейке Black Sabbath в Бирмингеме

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Поклонники рок-певца и одного из основателей Black Sabbath Оззи Осборна создали мемориал на скамейке коллектива в британском Бирмингеме, передает РИА Новости.

Память музыканта почтили рядом с мостом, названным в честь Black Sabbath. Туда фанаты принесли цветы с памятными записками. В посланиях поклонники отметили, что Осборну удалось сделать Бирмингем "металл-столицей мира". В пабах неподалеку от моста играют песни Black Sabbath, отметило агентство.

Другой мемориал раскинулся рядом с вокзалом на Нью-стрит. К разрисованной граффити стене фанаты также приносят букеты цветов.

Осборн скончался 22 июля на 77-м году жизни. В 2020 году исполнитель впервые публично заявил о борьбе с болезнью Паркинсона. Позднее стало известно и о других проблемах с его здоровьем. В 2023-м певец рассказал о невозможности продолжать гастролировать.

Музыкант родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. В 1968 году он вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом основал группу Black Sabbath, которую неоднократно покидал, а после возвращался к коллективу.

Сольная карьера Осборна запомнилась слушателям альбомами Blizzard of Ozz, Diary of a Madman, Ozzmosis, Scream и многими другими. Последний раз музыкант выступил в составе Black Sabbath в начале июля 2025 года. Коллектив дал прощальный концерт на сцене в Бирмингеме.

За всю музыкальную карьеру труды исполнителя отмечались разными наградами. Осборн вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.

