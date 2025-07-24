Первый русскоязычный комикс-биография Оззи Осборна будет издан в сентябре

Фото: ТАСС/EPA/ADAM WARZAWA

Первая русскоязычная биография британского рок-музыканта и одного из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборна в формате комикса будет издана в сентябре 2025 года, рассказала в беседе с ТАСС шеф-редактор одного из российских издательств Мария Шебаршова.

Автором работы стал Тодд Мэтти – американский художник и писатель, а также автор многих комиксов, в том числе по созданным им самим вселенным.

Шебаршова подчеркнула, что работа над биографией Осборна началась задолго до смерти музыканта.

Артист ушел из жизни 22 июля. Ему было 76 лет. В 2020 году он рассказал, что борется с болезнью Паркинсона, а в 2023-м сообщил, что больше не может выступать с гастролями из-за проблем со здоровьем.

В последний раз музыкант выступил в составе Black Sabbath в начале июля этого года. Коллектив дал прощальный концерт на сцене в Бирмингеме, где родился Осборн.

После известия о его смерти поклонники певца создали мемориал на скамейке коллектива в родном городе артиста. Еще одно памятное место появилось рядом с вокзалом на Нью-стрит.

