07 апреля, 12:18Происшествия
Двое рабочих погибли на стройплощадке на Верейской улице в Москве
В Москве двое рабочих погибли при падении стройматериалов с высоты. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Все случилось на строительной площадке на Верейской улице. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские, координацией работы которых занимается заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Максим Фурсов.
По факту случившегося начата проверка. Ее ход и результаты взяло под контроль надзорное ведомство.
Ранее пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана под Уфой. ЧП произошло на стройплощадке в поселке Миловка. По предварительным данным, конструкции упали в тот момент, когда кран только собирали.
В результате два человека, которые находились в кабине, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали еще три человека, которые находились на земле. Всех доставили в медицинские учреждения.