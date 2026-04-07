Двое рабочих погибли на стройплощадке на Верейской улице в Москве

В Москве двое рабочих погибли при падении стройматериалов с высоты. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Все случилось на строительной площадке на Верейской улице. К месту происшествия оперативно прибыли полицейские, координацией работы которых занимается заместитель Кунцевского межрайонного прокурора Максим Фурсов.

По факту случившегося начата проверка. Ее ход и результаты взяло под контроль надзорное ведомство.

Ранее пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана под Уфой. ЧП произошло на стройплощадке в поселке Миловка. По предварительным данным, конструкции упали в тот момент, когда кран только собирали.

В результате два человека, которые находились в кабине, получили травмы различной степени тяжести. Также пострадали еще три человека, которые находились на земле. Всех доставили в медицинские учреждения.