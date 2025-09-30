Пятеро рабочих пострадали при падении крана под Уфой

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Пятеро рабочих пострадали при падении башенного крана под Уфой, сообщает главное управление МЧС по Башкирии.

В МЧС отметили, что ЧП произошло на стройплощадке в поселке Миловка Уфимского района. По предварительным данным, конструкции упали в тот момент, когда кран только собирали. Два человека, которые находились в кабине, получили травмы различной степени тяжести.

Также пострадали еще три человека, которые находились на земле. Погибших нет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения Уфы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Ранее работники субподрядной коммерческой организации получили травмы после обрушения строительных лесов у нежилого здания в Москве. ЧП произошло в Старопименовском переулке. Мужчин госпитализировали, а выяснение всех обстоятельств и причин инцидента взяла на контроль Тверская межрайонная прокуратура.

