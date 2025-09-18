Paramount+ объявил о премьере 7 октября документального фильма об Оззи Осборне

Фото: legion-media.com/Watto/BACKGRID

Стриминговый сервис Paramount+ анонсировал выход документального фильма о последних 6 годах жизни британского рок-музыканта Оззи Осборна. Картина под названием "Оззи Осборн: отныне выхода нет" (Ozzy: No Escape from Now) выйдет в мировой прокат 7 октября.

Лента была создана совместно с семьей Осборна. Режиссером стала лауреат премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) Таня Александер.

По сюжету, супруга и дети бывшего фронтмена Black Sabbath рассказывают о трагическом инциденте, произошедшем в их доме в феврале 2019 года. Осборн упал и получил травму, из-за которой был вынужден преждевременно завершить свой прощальный тур, длившийся 2,5 года.

В фильм также войдут интервью очевидцев, рассказывающих о том, как постоянные боли повлияли на психическое состояние музыканта и его творчество в тот период.

Лента затронет создание двух последних альбомов исполнителя – Ordinary Man (2020) и Patient Number 9 (2022), а также его героическое решение выступить на церемонии закрытия Игр Содружества в Великобритании летом 2022 года. Согласно описанию фильма, зрители увидят Осборна таким, "каким его еще не видели".

"Создан глубоко личный портрет одной из величайших рок-звезд всех времен, подробный рассказ о том, как мир певца рухнул шесть лет назад, заставив его задуматься о том, кто он на самом деле", – подчеркнули в Paramount+.

Осборн в 2020 году впервые публично заявил о борьбе с болезнью Паркинсона. Позднее стало известно и о других проблемах с его здоровьем. В 2023-м певец рассказал о невозможности продолжать гастролировать. Рок-музыкант скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет.

За всю музыкальную карьеру исполнитель получил множество различных наград. Осборн вошел в Зал славы рок-н-ролла США и удостоился премии MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon в 2014 году. Его последний релиз Patient также был награжден премией "Грэмми" как лучший рок-сборник.