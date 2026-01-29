Оранжевый уровень опасности объявлен в 9 областях Центральной России из-за холодов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в 9 областях Центральной России из-за прогнозируемых аномальных морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы ожидается с 30 января по 4 февраля в Тверской, Ивановской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Костромской, Тульской, Рязанской и Ярославской областях.

В частности, в Калужской области оранжевый уровень опасности начнет действовать с полуночи 31 января, а во всех остальных перечисленных субъектах – с начала суток 30 января.

Аналогичное предупреждение распространяется также на Москву и Подмосковье. Оранжевый уровень опасности в столичном регионе будет действовать с 30 января по 3 февраля.

В предстоящую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов. В ночь на 31 января ночью ожидается от минус 16 до 19 градусов, а днем – от минус 11 до минус 14 градусов.