19 марта, 10:48

Экономика

Цена нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent поднялась выше 115 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Мировые цены ускорили рост до 7% в четверг, 19 марта. В 10:14 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 7,14% относительно предыдущего закрытия. Показатель находится выше 115 долларов впервые с 9 марта.

При этом майский фьючерс на WTI подорожал на 1,55%, то есть до 96,94 доллара за баррель.

Цена газа на бирже в Европе на открытии торгов, в свою очередь, впервые с декабря 2022 года превысила 850 тысяч долларов за 1 тысячу кубических метров, это указано в данных Лондонской биржи ICE.

Динамика отмечена на фоне атак по газовой инфраструктуре стран Ближнего Востока. Например, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 854 тысяч долларов за 1 тысячу кубических метров, или 72 евро за МВт⋅ч. С начала дня рост котировок превышает 30%.

Напряженность на рынке обострилась после начала полномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана. В качестве ответных мер Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы, а затем закрыл Ормузский пролив, объявив, что будет атаковать любые суда, которые попытаются пройти через него, включая нефтяные танкеры.

Для снижения цен на топливо глава Белого дома Дональд Трамп на 60 дней разрешил иностранным судам перевозить нефть между американскими портами. Вашингтонская администрация подчеркивала, что данные меры обеспечат беспрепятственный доступ к важным ресурсам, таким как нефть, природный газ, удобрения и уголь.

Более того, министерство финансов США разрешило операции с венесуэльской государственной нефтяной компанией PdVSA и связанными с ней структурами.

