Новости

Новости

19 марта, 10:00

Общество
Диетолог Кованова: весной каждому следует есть раннюю зелень и некоторые овощи

Диетолог рассказала, что необходимо есть каждому человеку весной

Фото: 123RF.com/zb89v

Чтобы восполнить запас витаминов весной, в рацион стоит добавить раннюю зелень, а также некоторые овощи, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По ее словам, в этот период у людей нередко снижается энергия, что может быть обусловлено легким дефицитом железа, магния и витамина D.

Специалист рекомендовала включить в рацион шпинат, рукколу, зеленый лук. Как отметила Кованова, эта ранняя зелень обладает фолатами, витамином С и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунитет и обмен веществ.

"Редис и редька стимулируют пищеварение, дают витамин C и клетчатку, но людям с заболеваниями ЖКТ их лучше есть умеренно", – добавила Кованова.

Кроме того, весной полезно употреблять и капусту, богатую витаминами С, К и клетчаткой, отметила специалист.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, что пшеничные отруби и кунжут помогут восполнить нехватку магния, который является крайне важным элементом для жизнедеятельности организма.

При этом налегать только на эти продукты неправильно, потому что для здоровья важно разнообразие в рационе, добавила специалист. По ее словам, не весь элемент усваивается организмом, особенно если человек часто испытывает стресс или имеет проблемы с ЖКТ. Поэтому важно ориентироваться не на цифры, а обогащать рацион самыми разными продуктами.

обществоеда

