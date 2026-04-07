07 апреля, 11:24

90-летняя женщина установила мировой рекорд по вису на турнике

Фото: guinnessworldrecords.com

90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин провисела на турнике 2 минуты и 52 секунды, установив мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает aif.ru.

Женщина занималась спортом с детства и пробовала себя примерно в 10 дисциплинах, но свой первый рекорд установила только в возрасте 90 лет. Она превзошла достижение прошлой рекордсменки, которой был 81 год.

При этом Эссельстин призналась, что у нее ушел месяц на подготовку, а на рекорд ее вдохновил сын – он предложил ей попробовать фитнес-челлендж с висом на перекладине. С первой попытки она смогла продержаться больше минуты, после чего решила готовиться к рекорду.

Во время первой попытки перед комиссией женщина показала результат 2 минуты 41 секунду, но из-за движения ног судьи попросили ее повторить упражнение. Через полчаса она улучшила результат до 2 минут 52 секунд.

Ранее американец Дэвид Раш и его 9-летний сын Джереми установили новый мировой рекорд по самому быстрому приготовлению сэндвича в команде из двух человек с ограничениями.

Один участник должен был быть с завязанными глазами, а другой не должен использовать руки. В итоге отец мальчика собрал блюдо, руководствуясь только словами сына. Приготовить бутерброд с ветчиной, сыром, маслом и помидорами удалось за 36,5 секунды. Предыдущий рекорд составлял 40,17 секунды.

Читайте также


за рубежом

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

