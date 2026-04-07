90-летняя женщина установила мировой рекорд по вису на турнике

Фото: guinnessworldrecords.com

90-летняя американка Энн Крайл Эссельстин провисела на турнике 2 минуты и 52 секунды, установив мировой рекорд и попав в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает aif.ru.

Женщина занималась спортом с детства и пробовала себя примерно в 10 дисциплинах, но свой первый рекорд установила только в возрасте 90 лет. Она превзошла достижение прошлой рекордсменки, которой был 81 год.

При этом Эссельстин призналась, что у нее ушел месяц на подготовку, а на рекорд ее вдохновил сын – он предложил ей попробовать фитнес-челлендж с висом на перекладине. С первой попытки она смогла продержаться больше минуты, после чего решила готовиться к рекорду.

Во время первой попытки перед комиссией женщина показала результат 2 минуты 41 секунду, но из-за движения ног судьи попросили ее повторить упражнение. Через полчаса она улучшила результат до 2 минут 52 секунд.

