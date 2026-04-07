Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 10:20

Происшествия

В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников

Фото: MAX/"Петровка, 38"

В Москве ликвидирован узел связи телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, в одном из мессенджеров 35-летний житель Рязанской области и его 43-летняя знакомая из Москвы откликнулись на предложение о высокооплачиваемой работе с ежедневной оплатой. От анонимных кураторов они получили через службу доставки терминал пропуска трафика, который установили в съемной квартире, расположенной на Дубравной улице.

Затем злоумышленники подключили к сети оборудование и обеспечивали его бесперебойную работу. Благодаря этому мошенники удаленно занимались обзвоном россиян для кражи их средств.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. Оба фигуранта задержаны. В настоящее время мужчина арестован, а женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Во время обыска в квартире были найдены и изъяты свыше 50 сим-карт, сим-бокс, роутеры, ноутбуки, телефоны и иные предметы, которые имеют доказательственное значение. На данный момент правоохранители выявляют соучастников преступления и организаторов.

Ранее узел связи телефонных мошенников был ликвидирован в Пресненском районе Москвы. В результате был задержан 19-летний мужчина, который обслуживал оборудование для передачи голосового трафика и обеспечивал работу call-центров мошенников.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о незаконном проведении работ в области создания, эксплуатации и модернизации сетей связи.

происшествиягород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика