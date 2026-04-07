Скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком на севере Франции

Скоростной поезд TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник.

В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили ранения. Всего внутри состава находились 250 пассажиров.

Электричка сошла с рельсов, в связи с чем, как уточнили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение поездов в районе катастрофы приостановлено по меньшей мере до конца дня.

Министр транспорта Филипп Табаро подтвердил информацию об аварии. Однако отказался от уточнения подробностей случившегося.

Ранее в Таиланде локомотив протаранил пассажирский поезд. Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток в то время, как вагоны ждали смены локомотива.

В результате удара 18 человек получили травмы, 4 из которых находились в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность тормозов у маневрового локомотива. Сотрудники станции предположили, что тормоза отказали, когда тепловоз приближался к стоящим вагонам.