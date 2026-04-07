07 апреля, 11:31Происшествия
Скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком на севере Франции
Фото: x.сом/VilledieuFabien
Скоростной поезд TGV врезался в грузовик, который перевозил военную технику, в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере Франции. Об этом сообщил телеканал LCI со ссылкой на источник.
В результате ЧП погиб машинист, еще 27 человек получили ранения. Всего внутри состава находились 250 пассажиров.
Электричка сошла с рельсов, в связи с чем, как уточнили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), движение поездов в районе катастрофы приостановлено по меньшей мере до конца дня.
Министр транспорта Филипп Табаро подтвердил информацию об аварии. Однако отказался от уточнения подробностей случившегося.
