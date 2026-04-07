Проект "Лето в Москве" приглашает бизнес стать соорганизатором городских событий

Предприниматели могут принять участие в проекте "Лето в Москве", выступив партнерами и соавторами крупных городских мероприятий. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такие проекты помогают бизнесменам увеличить продажи и привлечь новых покупателей. Кроме того, предприниматели могут пользоваться готовой инфраструктурой и оборудованием.

Бизнесу предлагаются самые разные виды взаимодействия с городом. Например, спонсорство в крупных мероприятиях, участие в городских событиях на готовых площадках, брендирование столичных объектов.

Партнеры проекта могут устанавливать на городских улицах самые разные объекты, включая павильоны, зоны для отдыха или арт-объекты. Помимо этого, им доступно использование инвентаря, медиаповерхностей, мобильных конструкций, благодаря чему они могут привлечь к себе внимание.

Также можно создавать бренд-зоны, организовывать массовые и закрытые мероприятия, проводить промоакции.

В этом году в столице снова пройдет спецпроект "Время возможностей", который впервые был представлен в 2024-м в рамках сезонных городских проектов. Он проводит мероприятия с привлечением площадок предпринимателей. Таким образом горожане знакомятся с новыми местами, а бизнес становится узнаваемым и наращивает продажи.

Участвовать могут компании сфер спорта, образования, услуг, культуры, торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса и индустрии красоты.

Летом прошлого года в проекте приняли участие свыше 1,5 тысячи бизнесменов, которые представили более 5,1 тысячи событий и акций. В зимнем сезоне участвовали свыше 1,8 тысячи предпринимателей. Тогда они сделали 11,9 тысячи мероприятий.

Для продвижения бизнеса город обустраивает тематические площадки, на которых можно проводить акции. А специальные арт-павильоны позволяют бесплатно размещать там свои товары.

Этим летом москвичам снова будет доступен сервис "Все на улицу!", благодаря которому можно бесплатно бронировать городские площадки. Так бренды смогут проводить свои лекции, мастер-классы, тренировки или концерты на сценах, беседках или в шале.

Ранее стало известно, что в Москве проведут ряд интенсивов, направленных на повышение эффективности бизнеса. Участники вместе с экспертами разберут реальные процессы, протестируют решения и на практике освоят современные инструменты управления. Это даст им возможность сразу применять полученные знания в работе.

