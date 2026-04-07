07 апреля, 11:25

Общество

Двухэтажный аэроэкспресс станет одной из площадок "Тотального диктанта"

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Двухэтажный аэроэкспресс станет одной из площадок, где проведут "Тотальный диктант". Об этом сообщила пресс-служба просветительской акции.

Отмечается, что в 2026 году, помимо вузов и библиотек, участникам предлагается несколько интересных локаций. Например, ВДНХ, Московская верфь, Музей советских игровых автоматов, Музей русского импрессионизма, музей-заповедник "Царицыно", а также торговые центры.

Зарегистрироваться для участия можно будет с 07:00 среды, 8 апреля. Сам "Тотальный диктант" состоится 18 апреля в разных странах мира как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Список площадок и регистрация доступны на официальном сайте акции.

Ранее стало известно, что в этом году акция пройдет в 55 странах. Россияне смогут написать диктант более чем в тысячи населенных пунктах, в том числе в Калининграде и на Чукотке.

За границей "Тотальный диктант" напишут в 140 городах. Среди участвующих стран – США, Австралия, Армения, Куба, Канада, Франция, Мексика, Китай и другие.

обществогород

