Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 апреля, 10:33

Мэр Москвы

Собянин рассказал о новой программе по работе с ИИ для учащихся ИТ-классов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новая программа по работе с искусственным интеллектом для учеников 10-х предпрофессиональных ИТ-классов стартовала в столице. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

Всего в программе примут участие свыше 10 тысяч школьников. На онлайн-платформе "Школы 21" они познакомятся с цифровыми технологиями, промпт-инжинирингом и основами создания ИИ-агентов на базе нейросети GigaChat от Сбера. Одной из задач станет создание своего ИИ-помощника для выбора профессии.

"Агент-профориентатор" поможет проанализировать навыки и сильные стороны школьника, предложит специализацию и сформирует список подходящих вузов, даст совет по подготовке к ЕГЭ и вступительным испытаниям", – сказал градоначальник.

Кроме того, ученикам предстоит создать еще одного умного помощника, но уже на выбор. Например, ученики могут создать ИИ-агента для подготовки к контрольной работе или докладу, агента-репетитора или бота для психологической поддержки.

По словам Собянина, главной задачей является дать школьникам такие навыки, которые будут востребованы на рынке труда. В частности, кампусы "Школы 21" открыты во многих регионах страны, а выпускники школы цифровых технологий работают в крупнейших российских ИТ-компаниях.

Ранее градоначальник рассказывал, что в предпрофессиональных классах столичных школ в текущем учебном году числятся 47 тысяч старшеклассников. Они не только углубленно изучают профильные предметы, но и работают в лабораториях вузов и научных центров, консультируются с учеными и знакомятся с реальным производством.

Собянин рассказал о новой программе по работе с ИИ для учащихся ИТ-классов

мэр Москвыобразованиетехнологиигород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика