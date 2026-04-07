Новости

Новости

07 апреля, 14:02

Происшествия

Двое полицейских пострадали при нападении на генконсульство Израиля в Стамбуле

Фото: телеграм-канал SHOT

Двое полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство Израиля в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минюста Турции Акын Гюрлека.

В свою очередь, губернатор провинции Давут Гюль уточнил, что один из трех нападавших был ликвидирован, еще двое получили ранения. По его словам, злоумышленники были вооружены длинноствольным оружием и пистолетами и прибыли к месту происшествия на автомобиле. Инцидент произошел в районе Левент, где здание дипмиссии расположено рядом с оживленной трассой.

При этом, как уточнил губернатор, генконсульство Израиля не функционирует уже около 2,5 года и в момент атаки в здании персонала не было.

Глава МВД Турции также сообщил, что личности нападавших уже установлены, двое из них являются братьями. В генеральной прокуратуре Стамбула оперативно начали расследование. На место происшествия прибыли прокуроры, назначенные для ведения дела.

Инцидент произошел в Стамбуле 7 апреля. Неизвестные устроили вооруженное нападение на здание консульства в Стамбуле. Немногим ранее СМИ сообщали, что в результате происшествия был ранен один полицейский, а всех нападавших ликвидировали.

происшествияполитиказа рубежом

