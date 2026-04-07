Новости

Новости

07 апреля, 13:35

Происшествия

Психэкспертиза назначена подростку, напавшему на учительницу в Прикамье

Фото: телеграм-канал Baza

Стационарную судебно-психиатрическую экспертизу назначили 17-летнему подростку, напавшему на учительницу в городе Добрянке в Пермском крае. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Следователи также намерены дать правовую оценку действиям сотрудников системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Будут установлены причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство") и статьей 293 УК РФ ("Халатность")", – уточнили в ведомстве.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате.

ЧП произошло утром 7 апреля у входа в школу № 5 в Добрянке. Подросток с ножом напал на учительницу русского языка и литературы. Женщину доставили в больницу, где она скончалась.

Подростка задержали. Глава Добрянского городского округа Дмитрий Антонов заявил, что несовершеннолетний состоит на учете в полиции и неоднократно оставался на повторном обучении. Кроме того, по данным СМИ, он угрожал своей бывшей однокласснице, но его слова не воспринимали всерьез.

происшествиярегионы

