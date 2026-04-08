Тело подозреваемого в убийстве родителей мужчины найдено в Таганроге

Тело мужчины, которого подозревают в убийстве своих родителей в доме в Таганроге, было обнаружено вблизи города с признаками самоубийства, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следователи установили причастность к совершению преступления 32-летнего сына погибших. Автомобиль и его тело были обнаружены на территории Неклиновского района Ростовской области.

В СК добавили, что следователи в настоящий момент осматривают место обнаружения тела мужчины и продолжают устанавливать все обстоятельства преступления.

Об инциденте стало известно 7 апреля. Таганрожец застрелил своих родителей и скрылся с места преступления. СМИ писали, что мужчина использовал ружье "Сайга".

По данным источника, он страдал от наркотической зависимости и ранее привлекался к ответственности за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ.