21 марта, 12:16

Происшествия

В Липецке арестовали мужчину, застрелившего военного полицейского

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Липецкой области"

Суд на два месяца поместил под стражу мужчину из Чаплыгинского района Липецкой области, подозреваемого в убийстве сотрудника военной полиции. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в четверг, 19 марта, когда подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, прибывшим по служебным обязанностям. Один из полицейских получил смертельное ранение в шею и скончался на месте.

Злоумышленник был задержан, возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов").

Ранее в Джанкойском районе Крыма был задержан 49-летний местный житель, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции. Согласно материалам следствия, 16 марта текущего года сотрудники уголовного розыска прибыли в село Стефановка по месту жительства указанного гражданина для осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Мужчина отказался пускать их в помещение и произвел несколько выстрелов из ружья, в результате чего четверо полицейских получили ранения.

