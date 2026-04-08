Раменный гигант Nongshim планирует нарастить продажи лапши в России

Южнокорейский производитель лапши Nongshim увидел потенциал роста на российском рынке и намерен активнее развивать продажи на территории страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

По словам представителя Nongshim Им Чон Ика, спрос на лапшу в России увеличивается, особенно в сегменте корейского рамена и более дорогой продукции. В связи с этим компания решила усилить присутствие на рынке и к июню текущего года создать дочернюю компанию Nongshim Rus LLC в Москве.

Согласно плану, она станет базой для продвижения продукции как в России, так и в странах СНГ. При этом запуск собственного производства компания пока не рассматривает, решив сосредоточиться на развитии продаж и маркетинга.

На первом этапе Nongshim планирует работать в западной части России, а затем расширить географию на центральные и дальневосточные регионы. Основной упор будет сделан на премиальный сегмент – продукцию стоимостью от 200 рублей.

В компании отметили, что Россия пока занимает небольшую долю в их бизнесе, основными зарубежными рынками остаются США и Китай. При этом поставки лапши из Южной Кореи в Россию растут. Например, в 2025 году импорт достиг 52 миллионов долларов (около 4 миллиардов рублей. – Прим. ред.).

Nongshim является крупнейшим производителем лапши быстрого приготовления в Южной Корее, чья продукция представлена более чем в 100 странах. Среди самых известных брендов – Shin Ramyun, Neoguri и Chapagetti.

