Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 20:47

Экономика

Раменный гигант Nongshim планирует нарастить продажи лапши в России

Фото: 123RF.com/toncd32

Южнокорейский производитель лапши Nongshim увидел потенциал роста на российском рынке и намерен активнее развивать продажи на территории страны. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

По словам представителя Nongshim Им Чон Ика, спрос на лапшу в России увеличивается, особенно в сегменте корейского рамена и более дорогой продукции. В связи с этим компания решила усилить присутствие на рынке и к июню текущего года создать дочернюю компанию Nongshim Rus LLC в Москве.

Согласно плану, она станет базой для продвижения продукции как в России, так и в странах СНГ. При этом запуск собственного производства компания пока не рассматривает, решив сосредоточиться на развитии продаж и маркетинга.

На первом этапе Nongshim планирует работать в западной части России, а затем расширить географию на центральные и дальневосточные регионы. Основной упор будет сделан на премиальный сегмент – продукцию стоимостью от 200 рублей.

В компании отметили, что Россия пока занимает небольшую долю в их бизнесе, основными зарубежными рынками остаются США и Китай. При этом поставки лапши из Южной Кореи в Россию растут. Например, в 2025 году импорт достиг 52 миллионов долларов (около 4 миллиардов рублей. – Прим. ред.).

Nongshim является крупнейшим производителем лапши быстрого приготовления в Южной Корее, чья продукция представлена более чем в 100 странах. Среди самых известных брендов – Shin Ramyun, Neoguri и Chapagetti.

Ранее сообщалось, что американская компания Starbucks потеряла в России товарный знак, представляющий собой черно-белый вариант логотипа. Под этим брендом Starbucks мог производить и продавать в России травяные чаи, витаминизированные напитки, а также алкогольную продукцию.

бизнесэкономикаеда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика